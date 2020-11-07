Fenerbahçe, sahasında Konyaspor’a 2-0 yenildi

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor kazandı.

Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren goller 68. dakikada Jevtovic ile 77. dakikada Artem Kravets’ten geldi. Sarı lacivertlilerin 31. dakikada Dimitris Pelkas ile attığı gol, VAR incelemesi sonrası Valencia’nın gelişen pozisyonda topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla sezonun ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, 17 puanda kaldı. Ayrıca, ev sahibi ekibin ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi de son bulmuş oldu. 4 maç sonra ligde galibiyetle tanışan konyaspor ise puanını 9 yaptı.