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Türkiye’de 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Türkiye'de 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi

10 Nisan 2020

Türkiye İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00’e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00’e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Valiliklere konuyla ilgili genelge de gönderildi.



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