Türkiye

Türkiye’de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı

27 Ağustos 2020
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Türkiye‘de 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 209’a yükseldi. Vaka sayısı ise 1491 artarak 263 bin 998’e yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 27 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1491 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 26 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 209’a, toplam vaka sayısı ise 263 bin 998’e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 995 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 995 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 240 bin 792’ye yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, ağır hasta sayısı 862, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3 oldu.


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