Türkiye’de 254 can kaybı, 19 bin 103 covid-19 vakası

Türkiye’de son 24 saatte 196 bin 110 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye’de son 24 saatte 196 bin 110 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

”AKTİF VAKA VE AĞIR HASTA SAYIMIZ AZALIYOR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık” dedi.

Ağır hasta sayısı 5 bin 192 oldu, 34 bin 419 kişinin COVID-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 835 bin 705’e yükseldi.

Bakan Koca, “Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak, yoğun bakım ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor” açıklamasını yaptı.