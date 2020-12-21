ABD’de son 24 saatte 1446 kişi hayatını kaybetti

ABD’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 324 bin 869’a yükseldi.
ABD’de Covid-19 tespit edilen kişi sayısı son bir günde 186 bin 264 artışla 18 milyon 269 bin 959’a ulaştı.
İyileşenlerin sayısı 10 milyon 622 bini geçerken, toplam test sayısı 234 milyon 218 bine yaklaştı.
Vakalarda California ilk sırada
Ülkede California eyaleti 1 milyon 888 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 597 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 201 binden fazla vakayla da Florida izliyor.
Rısya’da rekor artış
Ülkede son 24 saatte 29 bin 350 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 877 bin 727’ye çıktı.
Virüsten ölenlerin sayısı 493 artarak 51 bin 351’e ulaştı.
Sağlığına kavuşan kişi sayısı 19 bin 705 artışla 2 milyon 295 bin 362 oldu.
Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 797 artarak 743 bin 697’ye, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 75 artışla 10 bin 469 yükseldi.