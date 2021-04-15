Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 15 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2845’i semptomatik olmak üzere toplam 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 297 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 31’e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 86 bin 957’ye yükseldi.