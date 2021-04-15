Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 297 kişi vefat

Türkiye’de koronavirüs vefat sayıları bugün de rekor kırdı. 15 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 845’i semptomatik olmak üzere 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957’ye yükseldi. Vefat sayısı 297 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 54 bin 894 oldu. Vefat sayılarındaki rekor 14 Nisan’da 279’la kırılmıştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 15 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2845’i semptomatik olmak üzere toplam 61 bin 400 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 297 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 31’e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 86 bin 957’ye yükseldi.