Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 12 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1496’sı semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 821’e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 72 bin 462’ye yükseldi.