Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 232 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 12 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1496’sı semptomatik olmak üzere 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462’ye yükseldi. Vefat sayısı 232 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 35 bin 167 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 12 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1496’sı semptomatik olmak üzere toplam 13 bin 29 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 232 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 821’e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 72 bin 462’ye yükseldi.