Türkiye’de 12 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı

Türkiye Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim tarihli Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı düne göre 112 artarak 1614 oldu. Toplam vaka sayısı 337 bin 147’ye yükseldi. 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 895’e çıktı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 12 Ekim’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1614 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 58 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 895’e, toplam vaka sayısı ise 337 bin 147’ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1301 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1301 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 295 bin 658’e yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350, ağır hasta sayısı 1417, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 oldu.