Türkiye ve KKTC vatandaşlarının, Gazze'den Mısır'a tahliyesi sürüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Kasım 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Türkiye ve KKTC vatandaşlarının, Gazze’den Mısır’a tahliyesi sürüyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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türkiye kktc gazze

TC Dışişleri Bakanlığı, Gazze’den Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, koşulların elvermesi halinde bugün yaklaşık 100 kişilik grubun daha Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a geçmesini sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Bakanlık kaynakları, Gazze’den yapılan tahliyelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.


Bakanlık personelinin sabah saatlerinde Refah’a ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, koşulların elvermesi halinde bugün yaklaşık 100 kişilik grubun daha Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a geçmesini sağlamayı hedeflediğini aktardı.

Gazze’den dün Mısır’a tahliye edilen Türkiye ve KKTC vatandaşları ile aile yakınlarının, bu akşam tarifeli Türk Hava Yolları (THY) uçuşuyla İstanbul’a gelmesinin öngörüldüğü bildirdi.

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Tags:GazzeKKTCTürkiye
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