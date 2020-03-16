Türkiye Sağlık Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısı 47’ye çıktı

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki vaka sayısının 47’ye çıktığını açıkladı.

Koca’nın açıklaması şöyle;

“Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.”