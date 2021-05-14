Türkiye Milli Takımı EURO 2020 geniş kadrosu açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesinde Antalya’da gerçekleştireceği kampın geniş kadrosu açıklandı.

TC A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, kampın kadrosunu çevrim içi toplantıda açıklıyor.

Kaleciler: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe).

Hücum: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).

Ay-yıldızlılar, 18 Mayıs’ta Antalya’da Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başlayacak.

Milliler, 27 Mayıs’ta Azerbaycan, 31 Mayıs’ta Kuzey İrlanda ve 3 Haziran’da Moldova ile hazırlık maçı yapacak.