Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Merkez Bankası Başkanlığı’na ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2020 yılının son enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükseltildiğini açıklamıştı. Uysal döviz kuru ilgili sorulan bir soruya ise, “Döviz kurunun seviyesi ile ilgili bir hedefimiz yok” yanıtını vermişti.

Erdoğan TCMB’de başkan yardımcısı olarak görev yapan Uysal’ı Temmuz 2019’da başkan olarak atamıştı.

Uysal’ın yerine geldiği Murat Çetinkaya ise ekonomiyi canlandırmak adına faiz indirimlerine gitmedi için görevden alınmıştı. Erdoğan Çetinkaya için defalarca faiz indirimi istemesine karış “gerekeni” yapmadığını belirtmişti. Erdoğan partisinin grup toplantısındaki konuşmasında görevden alma gerekçesini “Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu” diye açıklamıştı.