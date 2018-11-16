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Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu yapılıyor

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından oluşturulan Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu (TKO) toplantısı Ankara’da yapılıyor.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, forumun sabah saatlerinde yapılan ilk oturumuna Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de katıldı.
Sabah oturumunda konuşan Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan, iş insanlarının ortaklıklar kurmasını desteklediklerini, e-devlet ve e-gümrük projelerini tamamlamak için çalıştıklarını anlattı.
Forumda konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami ise KKTC-Türkiye ticareti ve KKTC hükümetinin hedefleri hakkında bilgi verdi.
Türkiye-KKTC Ticaret Odası Ortak Forumu bakanların ayrılmasından sonra eş başkanlar Cihat Lokmanoğlu ve Mustafa Genç başkanlığında ortak bir eylem planı üzerinde çalışmasını sürdürüyor.

 

 




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