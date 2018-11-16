Bilim dünyasında yeni bir gelişme yaşandı. Paris’te toplanan konferansla kilogramın tanımı değişti. Kilogramın standardı elektrik akımıyla belirlenecek.

Kilogram 129 yıldır platin bazlı bir külçenin ağırlığıyla tanımlanıyor. “Büyük K” olarak adlandırılan külçe, Paris’in banliyösünde kilitli bir kasada tutuluyor.

Bütün ağırlık ölçüleri “Büyük K” referans alınarak hesaplanıyor. Platin külçe zaman içinde aşındığı için ölçü biriminde çok hafif sapmalar oluyor.

Ancak ilaç, nanoteknoloji ve bazı mühendislik dallarında çok hassas ölçüm gerekiyor. Bunun için “Büyük K”nın yerine daha kesin bir referans belirlenmesi planlanıyordu.

Paris’te toplanan Ağırlıklar ve Ölçüler Konferansı’nda yapılan oylamada kilogramın tanımı değişti. Bundan sonra kilogramın standardı elektrik akımıyla belirlenecek.

Yani bir nesnenin ağırlığı, gücünü dengelemek için gereken elektrik miktarıyla ölçülecek.

Uluslararası birimler sistemi içinde fiziksel bir cisimle tanımlanan tek ölçü birimi kilogram.