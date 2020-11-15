Türkiye, Kadıköy’de Rusya’yı yıktı: 3-2

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Rusya ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi Ay-yıldızlı ekip 3-2 kazandı. Türkiye’ye galibiyeti getiren golleri Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve penaltıdan Cenk Tosun kaydederken Rusya’nın sayıları ise Denis Cheryshev ve Daler Kuzyaev’den geldi. Konuk Rusya’da Andrei Semenov 24. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu sonuçla Türkiye A Milli Takımı puanını 6’ya çıkarırken Rusya ise 8 puanda kaldı.