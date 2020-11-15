Pompeo, Çavuşoğlu’na ‘Benimle görüşmek istiyorsan İstanbul’a gel’ dedi

Turlayacağı 7 ülke içinde bir tek Türkiye ‘yle görüşmeyecek olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sadece İstanbul’da Fener Patriğini ziyaret edecek. Bir Türk yetkili, Çavuşoğlu’nun Ankara davetini reddeden Pompeo’nun Türk mevkidaşından kendisiyle görüşmek için İstanbul’a gelmesini istediğini söyledi.

3 Kasım ABD seçimlerinin kaybedeni gözüken Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eylül sonunda Yunanistan’ı ziyaret edip diplomatik teamüllere aykırı olarak Türkiye’yi es geçmesinin ardından, veda turu niteliğindeki 7 ülkeye ziyaretine Türkiye’yi de dahil etti, ama bu kez AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeyi programına almadı.

Pompeo’nun gelecek hafta sadece İstanbul’a gelip Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini duyurarak yeni bir tartışma yaratmasıyla ilgili haber yapan ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, ABD Dışişleri’nden üst düzey bir yetkilinin bakanın Türkiye’deki güzergahının Türk liderlerle görüşmeyi reddettikleri anlamına gelmediğini söylediğini aktardı.

‘Ankara davetini reddetti’

Ancak adının açıklanmaması kaydıyla Bloomberg’e konuşan bir Türk yetkili, farklı bir hikaye anlattı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ankara’ya gelme davetini reddeden Pompeo’nun bunun yerine Çavuşoğlu’dan kendisiyle görüşmek için İstanbul’a gelmesini istedi.

‘Soğuk muamelesine gücendi’

Buna göre ABD Dışişleri Bakanı’nın giderayak bu soğuk muamelesine gücenen Çavuşoğlu’nun makamı haberle ilgili Bloomberg’e yorum yapmadı.

Liderler Biden’ı tebrik etti

20 Ocak 2021’de Beyaz Saray’da görev devir teslimi beklenirken, Pompeo Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. Trump henüz seçim yenilgisini kabul etmemişken, Pompeo’nun gideceği ülkelerin liderlerinin çoğu seçimi kazanmış gözüken Demokrat Partili Joe Biden’ı tebrik etti.

Sadece Türkiye’de liderlikle görüşme yok

Bu duraklarının hepsinde Türkiye hariç ülke liderleriyle biraraya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı, İsrail’in ilhak ettiği Suriye’ye ait Golan Tepelerini ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerini de ziyaret ederek, diplomatik teamüllerin ötesinde BM kararlarını ve uluslararası hukuku da çiğneyecek.

‘Türk yetkililer tarafından hakaret olarak algılandı’

Pompeo’nun Ankara’da Türk yetkililerle görüşmeyecek olmasının ABD’li yetkililer tarafından programların çakışmasıyla izah edildiğini, ama Türk yetkililer tarafından hakaret olarak algılandığını, cuma günü gazetecilere bilgi veren ABD’li yetkililerin bakanın ziyaretinde dini özgürlükler meselesine odaklandığını söylemesi üzerine Çavuşoğlu’nun ‘son derece uygunsuz’ tepkisini vererek Türkiye’nin bu konudaki sicilini savunduğunu hatırlatan Bloomberg, Erdoğan’ın Trump’la yakın ilişkilerinin bulunduğunu, buna rağmen gecikmeli olsa da Biden’ı tebrik ettiğini kaydetti.