Türkiye – İzlanda maçı berabere bitti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. hafta mücadelesinde İzlanda ile 0-0 berabere kaldı ve bitime 1 maç kala EURO 2020’ye gitmeye hak kazandı.

54. dakikada Burak Yılmaz’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği top, kaleye yöneldi. Kaleciyi geçen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak ters kanattan taça çıktı.

63. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan’ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Burak Yılmaz’ın yerden şutunda, kaleci Halldorsson sağına uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

82. dakikada İzlanda gole çok yaklaştı. Gylfi Sigurdsson’un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Magnusson’un kafa vuruşunda kaleci Mert Günok’u geçen topu Merih Demiral kafayla çizgiden çıkardı. Magnusson, dönen topa yeniden kafayla vurdu. Bu kez de kale sahasındaki Mert gole izin vermedi.

90+1. dakikada Yusuf Yazıcı’nın sol kanatta korner çizgisinde yakın noktadan ceza sahasına gönderdiği top, kaleye yöneldi. Kaleciyi geçen meşin yuvarlak üste direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

İzlanda milli marşı ıslıklandı

Türk Telekom Stadı‘nda gerçekleşen müsabaka öncesinde İzlanda milli marşı ıslıklandı.

İki takım, 10 Haziran’da İzlanda’da karşı karşıya gelmişti. Keflavik Havalimanı’na giden Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesi, burada üç saat bekletilmişti. Bu sırada bir kişi de, futbolcu Emre Belözoğlu‘na mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatmıştı.

Türk Telekom Stadı'nda İzlanda milli marşı ıslıklandıhttps://t.co/erO35AeAdZ pic.twitter.com/97OjWSTDlw — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 14, 2019

Erdoğan da maçı izleyenler arasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye – İzlanda maçını izlemek üzere Türk Telekom Stadı’na gitti. Erdoğan’ı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz karşıladı.

Karşılaşmayı ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da tribünden izledi.