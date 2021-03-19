Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi

İstanbul Sözleşmesi, son birkaç yıldır kaldırılacağı söylentileri ile Türkiye kamuoyunun gündemindeydi.

Kadın hakları aktivistleri, avukatları ve insan hakları örgütleri, İstanbul Sözleşmesi’nin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte, kadınları korumakta çok önemli bir anlaşma olduğunu vurgulayarak uzun zamandır kaldırılmaması yönünde kampanya yürütüyordu.