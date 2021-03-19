Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi

Türkiye’de Resmi Gazete’de cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği açıklandı.
İstanbul Sözleşmesi, son birkaç yıldır kaldırılacağı söylentileri ile Türkiye kamuoyunun gündemindeydi.
Kadın hakları aktivistleri, avukatları ve insan hakları örgütleri, İstanbul Sözleşmesi’nin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte, kadınları korumakta çok önemli bir anlaşma olduğunu vurgulayarak uzun zamandır kaldırılmaması yönünde kampanya yürütüyordu.
“Toplumsal cinsiyet eşitliği” ilkesine dayanıyor
11 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzaya açıldığı için ‘İstanbul Sözleşmesi’ ismiyle anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ni imzalayan ve onaylayan ilk ülke Türkiye olmuştu.
1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi “toplumsal cinsiyet eşitliği” ilkesine dayanıyor.