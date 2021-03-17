Türkiye İngiliz turistlerin bir numaralı tatil seçeneği haline geldi

Terry Richardson imzalı haberde “İngiltere’nin başarılı aşı kampanyasının meyvelerini vermeye başladığı” belirterek “Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un İngiliz turistleri dört gözle beklediklerini açıklaması, 2021’de bölge ülkelerini ziyaret etmeyi uman milyonlarca İngiliz’e bir Akdeniz ışık demeti gibi geldi” deniyor.

“Ersoy’un İngiltere’den gelen tatilciler için aşı pasaportu gerekmediğini ve 15 Nisan’dan itibaren PCR testi de istenmeyebileceğini söylemesi, İngilizlerin yeniden Akdeniz’in bazı en iyi sahilleriyle dünyanın en iyi mutfaklarından birinin tadını çıkarması ve eşsiz antik kentleri ziyaret etmesi umudunu artırdı.”