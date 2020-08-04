Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig
Takım Harcama Limitleri’ni belirledi.
TFF’den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın 89.
Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:
Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan
gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.
Sıralama, 2019-2020 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre
düzenlenmiştir.