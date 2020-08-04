FutbolSpor

Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıkladı

4 Ağustos 2020
Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı, Süper Lig Takım Harcama Limitleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 Sezonu Süper Lig
Takım Harcama Limitleri’ni belirledi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nın 89.
Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:

Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı, Süper Lig Takım Harcama Limitleri

Açıklamada, kulüpler için belirlenen takım harcama limitlerinin, talimatnamede yer alan
gerekçe ve usuller çerçevesinde artırılabileceği aktarıldı.

Sıralama, 2019-2020 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre
düzenlenmiştir.


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