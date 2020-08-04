Kıbrıs

Polisten uyarı: Yavaş, dikkatli ve kontrollü şekilde geçiş yapın

4 Ağustos 2020
trafik ışıkları, Lefkoşa, eski Kıbrıs Türk Havayolları, dereboyu, Polis Basın Subaylığı, Bedrettin Demirel Caddesi

Polis Basın Subaylığı Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde arızadan ötürü trafik ışıklarının devre dışı kaldığı bildirildi.

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, eski Kıbrıs Türk Havayolları (KTHY) önünde bulunan trafik ışıklarının Yüzbaşı Gültekin Şengör Sokak (Dereboyu’ndan gelinen taraf) tarafından caddeye çıkış yönü arızalandığından dolayı trafik ışıklarının devre dışı kaldığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, bu kavşağı kullanacak sürücülerin yavaş, dikkatli ve kontrollü şekilde geçiş yapmaları uyarısında bulunuldu.


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