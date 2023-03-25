Türkiye, EURO 2024 elemelerine Ermenistan galibiyeti ile başladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Türkiye, EURO 2024 elemelerine Ermenistan galibiyeti ile başladı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Türkiye, EURO 2024 elemelerine Ermenistan galibiyeti ile başladı

2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Türkiye A Milli Takımı, Ermenistan’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ermenistan deplasmanında 10.dakikada Ozan Kabak’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Türkiye, 34’te Orkun Kökçü, 64’te Kerem Aktürkoğlu’nun golü ile maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Türkiye, Salı günü Bursa’da Hırvatistan ile elemelerdeki ikinci maçını oynayacak.

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