Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke

Suriye’nin İdlib kentinde, Şam yönetiminin düzenlediği hava saldırısında 33 Türk askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Ankara mülteci politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Türkiye artık kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmek isteyen mültecileri durdurmuyor. Göçmenler de zorlu şartlarda kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçebilmek için uğraş veriyor. Resmi rakamlara göre Türkiye 3,7 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye dünyada en fazla mülteci ağırlayan ülke konumunda.

Peki, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler hangisi?

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) 2018 yılı ortası verilerine göre listenin başında 3 milyon 621 mülteci ağırlayan Türkiye geliyor. Türkiye’yi sırasıyla Pakistan (1,4 milyon), Uganda (1,13 milyon) takip ediyor. Avrupa’dan listeye giren tek ülke 4. sıradaki Almanya. Bu ülke 1 milyon 21 bin mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Listedeki diğer ülkeler ise şöyle: İran (979 bin), Lübnan (974 bin), Bangladeş (943 bin), Etiyopya (920 bin), Sudan (908 bin) ve Ürdün (705 bin).

1000 kişi başına düşen mülteci sayısında zirvede Lübnan var, Türkiye 3. sırada

Peki, bu ülkelerde bin kişi başına kaç mülteci düşüyor? Nüfus dikkate alınarak bu açıdan bakıldığında Lübnan’da bin kişi başına 156 mülteci düşüyor. Türkiye 45 mülteci ile Ürdün’ün (72 mülteci) ardından üçüncü sırada. Listede iki Avrupa ülkesi dikkat çekiyor. Bin kişi başına 25 mülteci ile İsveç ve 20 mülteci ile Malta.

Türkiye’deki mülteci sayısı 2013’ten sonra arttı

Suriye’de patlak veren iç savaşın ardından Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sayısı giderek arttı. 2012’de 14 bin olan Suriyeli sığınmacı sayısı 2013’te 225 bine yükselirken bu sayı 2014’te 1,5 milyona fırladı. 20 Şubat 2020 itibariyle Türkiye’de 3 milyon 587 bin geçici koruma altında Suriyeli bulunuyor.

Bu sayı Göç İdaresi tarafından açıklanan resmi veri ve sadece Suriyeli sığınmacıları yansıtıyor. Türkiye bu kişileri mülteci olarak değil “geçici koruma altındaki Suriyeliler” olarak tanımlıyor.