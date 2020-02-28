Kıbrıs

Pilli: Türkiye’den hasar tespit çalışmaları için heyet geliyor

28 Şubat 2020

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangınla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Akşam saatlerinde bakanlıkta gerçekleşen toplantıda Pilli ve Tatar açıklamalarda bulundu.

Pilli, hastanedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, bunun için yarın Türkiye’den teknik bir heyetin KKTC’ye geleceğini, çalışmalar tamamlanınca kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

Pilli, hastanede kimyasal bir kalıntı olmadığını da açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar da hastanenin yaralarının sarılması için Maliye Bakanı’na talimat verdiğini, “Gerekirse bazı kalemler iptal edilecek, tadilata aktarılacak” dedi.

Tatar, Vakıflar İdaresi’nin bir milyon TL bağışta bulunduğunu da kaydederek, çeşitli çevrelerin de bu destek için kendilerine ulaştığını belirtti.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yangın kontrol altına alındı

Yangın kontrol altına alındı

28 Şubat 2020
Photo of Hastaneden ikinci acı haber geldi!

Hastaneden ikinci acı haber geldi!

28 Şubat 2020
Photo of Limasol Bankası Mağusa Elit Şubesi yeni yerinde hizmete hazır

Limasol Bankası Mağusa Elit Şubesi yeni yerinde hizmete hazır

28 Şubat 2020
Photo of Yangın nedeni ile bir hasta hayatını kaybetti!

Yangın nedeni ile bir hasta hayatını kaybetti!

28 Şubat 2020
Photo of “Suskun kalacağım”

“Suskun kalacağım”

28 Şubat 2020
Photo of “Asla geçit vermeyeceğiz”

“Asla geçit vermeyeceğiz”

28 Şubat 2020
Photo of “Rapor açıklansın, sorumlular cezalandırılsın”

“Rapor açıklansın, sorumlular cezalandırılsın”

28 Şubat 2020
Photo of Tüm hastalar tahliye ediliyor. İşte içeriden görüntüler….  

Tüm hastalar tahliye ediliyor. İşte içeriden görüntüler….  

28 Şubat 2020
Photo of Pilli: Can kaybı yok, gerekli tüm tedbirler alındı

Pilli: Can kaybı yok, gerekli tüm tedbirler alındı

28 Şubat 2020
Photo of Hastanedeki yangın sürüyor. Hastalar tahliye ediliyor

Hastanedeki yangın sürüyor. Hastalar tahliye ediliyor

28 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı