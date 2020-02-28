Pilli: Türkiye’den hasar tespit çalışmaları için heyet geliyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakan Ersin Tatar’ın da katılımıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangınla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Akşam saatlerinde bakanlıkta gerçekleşen toplantıda Pilli ve Tatar açıklamalarda bulundu.

Pilli, hastanedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, bunun için yarın Türkiye’den teknik bir heyetin KKTC’ye geleceğini, çalışmalar tamamlanınca kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

Pilli, hastanede kimyasal bir kalıntı olmadığını da açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar da hastanenin yaralarının sarılması için Maliye Bakanı’na talimat verdiğini, “Gerekirse bazı kalemler iptal edilecek, tadilata aktarılacak” dedi.

Tatar, Vakıflar İdaresi’nin bir milyon TL bağışta bulunduğunu da kaydederek, çeşitli çevrelerin de bu destek için kendilerine ulaştığını belirtti.