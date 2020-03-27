Türkiye

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı

27 Mart 2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Corona virüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

Dünyanın tamamını etkisi altına alan Covit-19 hastalığı giderek yaklaşıyor ve daha çok can alıyor. Ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de bugün itibarıyla 5698 toplam vaka ve malesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hastalaradan 42’si iyileşmiştir.

Covid-19 hastalığına karşı mücadelemizi milletimizle beraber yürütüyoruz. Dayanışmayı güçlü tutarsak az hasarla çıkarız.

Devlet olarak her türlü tedbiri aldık, alıyoruz. Üretim ve ihracatın devamı en önemli önceliğimiz. Rehavete kapılmayacağız, tehdit ciddidir.

Hep birlikte kurallara uyalım. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yok.Test kiti, eldiven ve maske konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.

En çok yoğun bakım yatağı olan ülkeyiz. Test sayılarını süratle artırdık, testler ücretsizdir.

Tüm kurumlarımız seferberlik ruhu ile çalışıyor. Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimiz de alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir.

Bilim kuralların tavsiyeleri üzerine yeni tedbir paketini hayata geçirmeye karar verdik.

1- Şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlanmıştır.

2- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

3- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir

4- Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdiridli.

5- Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonu kapalı olacak, hafta içi de buralarda toplu olarak bir arada bulunulmayacak

6- Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine buradan kararlaştırılacaktır.

Asıl önemli olan yere geliyorum, bu tedbirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecektir.

Ev ve işyeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak tedbirlerin etkinliğini arttırmamız şarttır. Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz.

Bu tedbirlerin dahi ileri ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina kurallarına riayet etmeliyiz. Gönüllü karantina, yani evimizden çıkmayacağız.



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