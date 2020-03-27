Limasol Bankası: Faizin faizi alınmayacak

Limasol Bankası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faizin faizi alınmayacağını duyurdu…

Değerli Müşterilerimiz,

Dünyayı ve ülkemizi içine alan ciddi bir salgın hastalık sorunu ile karşı karşıyayız. Ülkemizde de görülen Covid-19 vakasının yarattığı sosyal ve ekonomik kriz ülkemizde de yaşanmakta ve büyük oranda da etkisini göstermektedir.

Bu olağanüstü durum karşısında hükümetimiz birtakım önlemler almış, uygulamaya koymuş ve bazılarını da eminim uygulamaya koyacaktır.

Bu gibi olağanüstü dönemlerde tüm sektörler ve bankacılık sektörü üzerlerine düşeni yapmalıdır. Alınan birtakım önlemlerle krizin en az zararla atlatılmasına çalışılacaktır fakat bazılarımız bu dönemde illaki daha çok zarar görecektir. İçinde bulunduğumuz dönemde, herkesin önceliği kar elde etmek değil, zararı minimize etmek olmalıdır. Limasol Türk Kooperatif Bankası bu ortamda yılı karsız kapatmayı göze alıyor.

Öncelikle hepimiz sağlığımızı korumalıyız. Salgına karşı önerilen tedbirlere uymalıyız. Gerisini elbirliği ile çalışarak muhakkak aşabiliriz.

Birlikte çalışarak, birbirimize destek olarak zararı minimize etmemiz mümkündür. Bunun için bankamız üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor.

Tüm bankalar ekonomik önlem paketi çerçevesinde devletimize birtakım kaynaklar yaratmış ve müşterileri için de çeşitli iyileştirici kararlar almıştır. Bankaların ortak aldığı kararları ve devlete sağladığı finansmanı Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin yazısında bulabilirsiniz.

Bankacılık sektörünün ortak aldığı kararlar yanında, Limasol Türk Kooperatif Bankası da Covid-19 nedeniyle yaşanan zor koşulların birlikte üstesinden gelmek ve kendi müşterilerini rahatlatmak için birtakım tedbirler almıştır.

Bu bağlamda;

1- Faaliyeti açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın gerek ticari ve gerekse de bireysel tüm müşterilerimizin Türk Lirası ve Yabancı Para borçlu cari limitli hesapların Mart 2020 faiz tahakkukları (faizin faizi alınmayarak) Haziran 2020’ye ötelenmiştir.

2- Faaliyeti açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın gerek ticari gerekse de bireysel olmak üzere tüm taksitli kredilerin taksit ödemeleri ve faiz tahakkukları asgari 3 Ay süre ile ötelenmiştir.

3- Ticari ve bireysel tüm müşterilerimizin borçlu cari limitli hesaplarının faiz oranlarını mevcut faiz oranları gözetilerek TL’de 4 puan ve YP’da 2 puana varan indirimler yapılmış olup, daha fazla faiz indirimi yapılabilmesi için de çalışmamız devam etmektedir.

4- Mart dönemi muhasebe harçları ve ekstre masrafları alınmayacaktır ve önümüzdeki dönem sonunda da iyileştirmeler yapılacaktır.

5- Ticari faaliyetlerinizin yeniden başlaması ile likiditenize destek paketimiz çerçevesinde TL’de %12 YP kredilerinde ise %5.75 faiz oranı ile size özel kredi ürünleri hazırlanmaktadır.

6- Mevcut kredilerinizin yönetimi için sizin nakit döngünüze özel iyileştirme yapılacaktır.

7- Bireysel müşterilerin kredi kartı limitlerine %25 artırım yapılacak olup, limit artırımı istemeyen müşterilerin bildirmeleri yeterli olacaktır.

Alınan tüm bu tedbirlere ilaveten siz değerli müşterilerimiz için ilerleyen günlerde ekonomik konjonktüre göre tekrardan ilave iyileştirme karaları ve tedbirleri alınacaktır.

Sağlam bir bankacılık sistemi, tekrardan güzel günlere ulaşmamız için elzemdir. Bu sebepten biz mevduat sahiplerimizin haklarını en üst düzeyde azami şekilde korumayı ve kredi müşterilerimize de elimizden gelen en iyi desteği vermeyi 80 yıllık geleneğimiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

“Ak Akçe Kara Gün İçindir” atasözü bugünkü ortamda çok daha anlamlı olmuştur.

En kısa sürede yeniden sağlıklı günlerimize kavuşmamızı temenni eder saygılar sunarım.

Hüseyin Kemaler

Yönetim Kurulu Başkanı

Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.