Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi KKTC’ye geliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi KKTC’ye geliyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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erdoğan tatar

 Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 12 Haziran Pazartesi KKTC’ye yapıyor. Erdoğan Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi yurt dışı ziyaretini 12 Haziran Pazartesi KKTC’ye yapacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek görüşecek


Görüşmenin ardından saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde ortak basın toplantısı düzenlenecek.

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Tags:ersin tatarKKTCTatarTürkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
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