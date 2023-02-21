Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, 28 Şubat’ta Ledra Palace Otel’de bir araya gelecek

Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti liderleri ve temsilcileri, 28 Şubat Salı günü, Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen toplantılar kapsamında ara bölgede bir araya gelecek.

Slovakya Büyükelçiliğinden verilen bilgiye göre, toplantı saat 14.00’te Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de yer alacak.

Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) önerisi üzerine toplantıda “Kıbrıs Barış Sürecinde Çıkmazın Aşılmasının Aciliyeti” başlıklı konunun ele alınacağı bildirildi.

Verilen bilgiye göre toplantı sonrasında saat 16.00 surlarında ortak açıklama yapılacak.