Kıbrıs
Türk-Sen: Dünya Haberleşme Günü’nü kutlarız
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Dünya Haberleşme Günü’nü kutlayarak, KKTC hükümetlerine Telekomünikasyon Dairesi’ne hiçbir yatırım yapmama eleştirisinde bulundu.
TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Dünya Haberleşme Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, haberleşme sektöründe çalışan herkesin gününü kutladı.
Kuzey Kıbrıs’ta haberleşme hizmetleri veren Telekomünikasyon Dairesi’ne hükümetlerin yıllardır hiçbir yatırım yapmadığının savunulduğu açıklamada, TÜRK-SEN’in kurumların özelleştirilmesine izin vermeyeceği ve kurumlara sahip çıkmaya devam edeceği kaydedildi.