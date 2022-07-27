Spor

Türk Ocağı, Göçmenköy’den Burak Sarıkaya’yı transfer etti

Burak dört sezon sonra T.Ocağı’na geri döndü

27 Temmuz 2022
Burak dört sezon sonra T.Ocağı’na geri döndü






AKSA Süper Lig’in Girne bölgesi takımlarından Türk Ocağı, Göçmenköy’den Burak Sarıkaya’yı transfer etti. Son olarak 2016-2017 sezonunda Ocak formasını giyen Burak Sarıkaya, 4 sezon sonra yeniden Türk Ocağı’na transfer oldu. Transferle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Ocağı, “Göçmenköy’ün başarılı orta saha oyuncusu Burak Sarıkaya Türk Ocağı’mızda. Kendisine ve takımımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.








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27 Temmuz 2022






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