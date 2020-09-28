Türk Lirası eriyor: Dolar 7.78 Euro 9.06 Sterlin 9.99

Türk Lirası yabancı para birimleri karşında değer kaybetmeye devam ediyor. Güve yükselişle başlayan döviz kurları şu sıralarda TL karşısındaki yükselişini sürdürüyor.

İstanbul Serbest piyasasında Dolar 7.78, Euro 9.06, Sterlin ise 9.99’dan işlem görüyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25’e çıkarması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), normalleşme adımları kapsamında bankaların türev işlem limitlerini yükseltmesi kararları sonrası 7,5112 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 7,6648’den tamamladı.

Dolar/TL, Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde 7,8207’yi görmesinin ardından saat 11.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 7,7859 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,6 değer kazancıyla 9,0584’ten satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması ve ABD’de Dallas Fed imalat endeksi verisinin takip edileceğini bildirdi.

Merkez Bankası ve BDDK’nın son kararlarının piyasaları desteklediğini ifade eden analistler, özellikle jeopolitik gelişmelerin risk iştahını azalttığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.