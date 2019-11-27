Turizme Atlas darbesi

Atlas Global şok bir kararla dün akşamdan itibaren tüm uçuşlarını 21 Aralık’a kadar askıya aldığını duyurdu ve resmi web sitesini 16 Aralık 2019’a kadar erişimi kapattı.

ATLAS HAVLU ATTI: Atlas Global’in şok bir kararla uçuşlarını durdurması KKTC turizmi üzerinde darbe etkisi yarattı. Turizm çevreleri, Atlas Global’in uçuşlarını durdurmasıyla KKTC’ye gelecek birçok yolcunun bundan olumsuz etkileneceğini bildirdi

İLK MAĞDURLAR: Şirketin dün akşam saat 19:00 sıralarında yaptığı duyurunun ardından uçuşlarını durdurması Kıbrıs yolcularını da olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı’ndan gazetemize ulaşan bazı yolcular orada yaşanan karmaşayı ve muhatap bulamamaktan yakındı. Dün akşam ve bugün KKTC’ye ve KKTC’den yapılması gereken en az 5 uçuş yapılamadı

Atlas Global şok bir kararla dün akşamdan itibaren tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Atlas Global’in resmi web sitesinde yer alan duyuruda, operasyonlara ara verilme gerekçesi “daha iyi hizmet” olarak izah edilirken, uçuşların 21 Aralık’tan sonra yeniden başlayacağı ifade edildi. Türkiye’den farklı destinasyonlardan, KKTC’ye de uçan Atlas Global’in bu kararı KKTC turizm çevrelerinde panikle karşılandı.

Şirketin yılbaşı öncesinde aldığı bu kararın adaya hava ulaşımında ciddi sıkıntılar yaratması bekleniyor.

Atlas Global’in web sitesinde yayınlanan duyurusu aynen şu şekildedir:

“Değerli Yolcularımız,

Havayolumuz tarafından alınan karar ile sizlere farklı bir uçuş deneyimi sunabilmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmiş bulunmaktayız. 26 Kasım 2019 itibariyle 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir.

Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır.

Siz değerli yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Konu ile ilgili sorularınızı ve taleplerinizi [email protected] e-posta adresine PNR numarasıyla birlikte iletebilirsiniz.

Web sitemizden ve diğer satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır.”

Finansal sorunlar iddiası

Bu arada Türkiye’de havacılık alanında yayın yapan airporthaber.com haber sitesi, Atlas Global’in uçuşlarını askıya alma kararının ekonomik dengelerle ilgili olduğunu öne sürerek kararda İstanbul’da artan havalimanı maliyetlerinin de etkili olduğunu belirtildi. Web sitesinde Atlasjet Havacılık A.Ş imzasını taşıyan basın açıklaması şu şekilde:

“Değerli Basın Mensubu,

2015-2016 yıllarında ülkemizde yaşanan terör olayları ve hain darbe girişimi havacılık sektöründe büyük yaralar açmış, taşınan yolcu sayısı ve yolcu gelirlerinde 2017 yılı dahil önemli kayıplara neden olmuştur. Havacılık sektörünün itici gücü olan turizm sektörü açısından olumsuz geçen söz konusu dönemin ardından, güvenlik algısı ve ana pazarlarla olan politik ilişkilerdeki iyileşmenin desteğiyle 2018 yılında başlayan toparlanma süreci devam etmiş; bu konuda alınan tedbirlerin etkileri havacılık sektörüne de olumlu bir şekilde yansımaya başlamıştır.

2015-2016 yıllarında yaşanan bu elim olaylar gerek operasyonel gerekse de ticari açıdan Havayolumuzu olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun yanı sıra 2018 yılı ikinci yarısında Türk Lirası’nda yaşanan hızlı ve agresif dalgalanmalar özellikle iç pazar dinamiklerini de olumsuz etkileyerek uçakla seyahat etme talebinde azalmaya sebep olmuştur.

Yaşanan olumsuzluklara rağmen, Havayolumuz tarafından alınan yeni stratejik kararlar çerçevesinde 2018 yılı ikinci yarısında toparlanma sürecine girilmiş ve operasyonlarımız tekrar kar eder hale getirilmiştir. Ancak yakın geçmiş olumsuzlukları ve beraberinde getirdiği ekonomik yük ve 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış, Havayolumuz açısından 2016/2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır.

Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz.

Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır. Yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Bütün satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır.

Atlasjet Havacılık A.Ş”