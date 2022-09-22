Turizmde sürdürülebilirlik konusunda yayımlanan özel sayının lansmanı UKÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nun evsahipliğinde “KKTC turizminde sürdürülemezden sürdürülebilirliğe geçiş için çözüm önerileri”ne yönelik yayımlanan Worldwide Hospitality and Tourism Themes dergisinin özel sayı lansmanı gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Worldwide Hospitality and Tourism Themes dergi editörü Prof. Dr. Richard Teare, özel sayı editörleri Prof Dr. Ali Öztüren ile Doç. Dr. Hale Özdoğaç Özgit dergide yer alan bilimsel çalışmaların sonuçlarını Turizm ve Çevre Bakanlığı yetkilileri yanı sıra sektör temsilcileriyle paylaştı.

Prof. Dr. Teare, özel sayının ikincisinin lansmanında gerçekleştirdiği konuşmada, turizmde sürdürülebilirliğe geçiş için bilimsel kriterlerin önemli olduğunu belirterek, sürdürülebilir turizm göstergelerinin sektörün ekonomik, çevresel, sosyal, ekolojik, kültürel ve teknolojik boyutları ile ele alınması gerektiği kaydetti.

2’inci yayımlanan özel sayıda özelikle akademik alanda ve sektörde yer alan temsilcilerin turizmde sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla ortak bir çalışma yürütmeleri gerektiğini işaret ederek, ancak bu sayede Kuzey Kıbrıs’ta sürdürülebilir turizmin gelişebileceğini dile getirdi.

Teare, sektör- akademi işbirliğinde yapılan araştırmaların sonucunda KKTC turizminin önündeki engellere de dikkat çekerek, bu yöndeki çalışmalarda işbirliği ve uyum içinde hareket eksikliği bulunduğunun altını çizdi.

Doç. Dr. Özgit ise konuşmasında, blok zinciri gibi gelişen teknolojilerin sektörün gelişimini, ulaştırma ve ulaşılabilirlikteki sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.

Yerel yönetimlerin özerk ve bölgesel yapılar olduğunu aktaran Özgit, söz konusu yönetimlerin turizmin gelişim yetilerinin arttırılması süretiyle turizm ürünü pazarlaması ve geliştirilmesinde desteklenmelerinin önemli olduğunu anımsattı.

Etkinlik, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Müdürü Mine Emiroğlu’na Worldwide Hospitality and Tourism Themes dergisinin takdimi ile son buldu.