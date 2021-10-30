Turizm ve Çevre Bakanlığı, dün itibarı ile Aksa’da bulunan tüm kirliliğin temizlendiğini duyurdu

Turizm ve Çevre Bakanlığı, 2013 yılında Kalecik’te yaşanan petrol kazası nedeniyle yaklaşık 8 yıldır AKSA tesislerinde varillerde bekletilen fuel-oil kalıntılarının dün bertaraf edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün itibarı ile AKSA’da bulunan tüm kirlilik temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, 15 Temmuz 2013 tarihinde Kalecik İskele’de bulunan AKSA Elektrik Santrali’ne ait gemiden petrol boşalımı sırasında sızıntı yaşandığı ve yaklaşık 100 ton petrolün denize sızdığı anımsatıldı.

Kirliliğin AKSA tarafından hem karada, hem de denizde özel bir şirkete (Seagull firması) toplatıldığı, söz konusu atıkların AKSA Elektrik Santralinde varillere doldurularak, temizlikte kullanılan malzemelerin de açılan çukurlarda bekletildiği ifade edilerek, 18/2012 sayılı Çevre Yasasında olduğu gibi, Türkiye’ye de atık girişi yasak olduğundan toplanan atık ve kontamine olmuş tüm malzeme nin 2013 yılından beridir AKSA Elektrik santralinin arazisinde bekletildiği kaydedildi.

Gürdağ Entegre Atık Bertaraf Tesisi’nin devreye girmesiyle (2019) , söz konusu atıkların Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi gözetiminde Kalecik’te bulunan AKSA Elektrik Santrali’nden, Haspolat’ta bulunan Gürdağ Entegre Atık Bertaraf Tesisi’ne gönderildiği ifade edilen açıklamada, Fuel-oil atıkları ve atık malzemelerin Gürdağ Entegre Atık Bertaraf Tesisinde imha edilerek bertaraf edildiği vurgulandı.

Tüm bertaraf işlemlerinin Çevre Koruma Dairesi gözetiminde yapıldığı ve dün itibarı ile AKSA’da bulunan tüm kirlilik temizlendiği vurgulanan açıklamada, daire tarafından yapılan gözlemlerde atık kuyularından ve varillerden alınan önlemlerden dolayı toprağa herhangi bir sızma olmadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AKSA Elektrik Santrali’ne iş birliğinden dolayı, Gürdağ Entegre atık tesisine de ülkemize böyle bir tesis kazandırdıkları için Bakanlığımız adına teşekkür ederiz.”