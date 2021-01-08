Turizm Emekçileri’nden siyah çelenk

Turizm Emekçileri Platformu, turizm sektöründe çalışanların salgın sürecinde devletten hiçbir destek görmediği, ötekileştirildiği ve sokakta bırakıldığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem ve basın açıklaması yaptı. Otelciler Birliğiyle (KITOB) ve Casino İşletmecileri Birliği’nin (CİB) de destek verdiği eylemde “Kira Ödeyemiyoruz”, “Çocuğumuz Aç”, “2020’de 13 Değil 3 Maaş Aldık”, “Pilimiz Bitti Pilli”, “Memur Olmak İstiyorum” ve “Yönetmek Kapatmak Değildir” pankartları açıldı. Turizm emekçileri adına basın açıklaması yapan Nazan Ulukök, sayısı 20 bini bulan turizm emekçilerinin pandemi sürecinde ötekileştirildiğini, yok sayıldığını ve sokağa mahkûm edildiğini savunarak, her türlü destekten mahrum bırakılarak artık çalışamaz duruma geldiklerini kaydetti. Hükümet edenlerin turizm sektörü çalışanlarının yaşadıklarını görmek, duymak, anlamak ve hissetmek istemediklerini savunan Ulukök, dün yapılması beklenen eylemleri için müracaatlarına olumsuz cevap verilmemesine rağmen, son dakika Kaymakamlık kararıyla engel konduğunu söyledi ve Anayasadaki 24. ve 30. (izinsiz gösteri ve yürüyüş yapma hakkı ile ailenin ve aile birliğinin korunması) maddelere aykırı davranıldığını ifade etti. Bu nedenle eylemlerini ileriki bir tarihe ertelediklerini kaydeden Ulukök, bugünkü basın açıklamasına destek veren tüm kişi, kuruluş ve haber yayımına yardımcı olan basın mensuplarına teşekkür etti. Turizm emekçileri hükümetin ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yürürlükteki uygulamalarını protesto için Başbakanlık önüne siyah çelenk bırakarak eylemi sonlandırdı.

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Mensupları,

Adına “Covid-19 Salgınıyla Mücadele” denilen süreçte, her türlü devlet desteğinden yoksun bırakılan, ötekileştirilerek sokakta bırakılan, hükümetin ve/veya “Bulaşıcı Hastalıkları Üst Kurulu” olarak bildiğimiz “Kurulun” aldığı ucube kararlarla çalışamaz duruma getirilen Turizm Sektörünün çalışanları olarak biz “TURİZM EMEKÇİLERİYİZ”.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sayısı 20.000’i bulan biz “Turizm Emekçileri”, yaşadığımız zorlukları görmek istemeyen gözlere göstermek, duymak istemeyen kulaklara duyurmak, anlamak istemeyen zihniyetlere anlatmak ve hissetmeyen kalplere dokunmak amacıyla bir eylem organizasyonu yaptık.

Bu eylemimize Turizmin Kurumsal temsilcileri olan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ve Casino işletmecileri Birliği (CIB) büyük bir sorumluluk üstelenerek koşulsuz destek belirtmişlerdir. Ayrıca Turizm sektöründen kazanç sağlayan sektörlerin temsilcileri de gerçekleştireceğimiz bu eyleme katılım sağlayabilecekleri yönünde destekleri olduğunu ifade etmişlerdir.

07 Ocak 2021 Perşembe yani bugün, Cumhuriyet Meclisi önünde toplanıp, Başbakanlığa doğru yürüyüş yapıp Başbakanlık önünde yapacağımız basın açıklamasıyla sonlandıracağımız eylemimize izin almak için devletin kurumlarına müracaatlarımızı yaptık. Ancak yaptığımız müracaatlara öncesinde olumsuz bir cevap gelmemiş olup, eylemin gerçekleştirilmesine saatler kala Bulaşıcı Hastalıkları Üst Kurulunun, “Eylemin gerçekleştirilmesinin aldıkları karara ve dolayısıyla da yasaya aykırı olduğunu” söyleyerek, eylemin yapılmasının yasal olmadığını bildirmiş ve Anayasanın (24)’üncü ve (32)’nci maddesindeki haklarımızı kullanmamıza engel olmuşlardır.

Sağlık kuralları gözetilerek alındığı iddia edilen eylemin iptaline yönelik bu karara uyacağımızı ve eylemin ileriki bir tarihe ertelendiğini kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

07 Ocak 2021

Turizm Emekçileri Platformu