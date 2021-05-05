Turizm Emekçileri Platformu: ÇARESİZ

Turizm Emekçileri Platformu 3 günün sonunda testi negatif olan misafirlerin daha fazla kalmalarına olanak verilmesini istedi. Turizm Emekçileri Platformu, Dr. Mustafa Akansoy: “kapanma sevdalısı değiliz, Bulaş Turizm ve Güney geçişlerinden değil” açıklamasında bulunduğunu hatırlatarak hükümetin neyi beklediğini anlamadıklarını açıkladı. Açıklama şöyle: 3 Günün Sonunda Testi Negatif Olan Misafirler Daha Fazla Neden Kalamıyor?

Geçen haftadan bugüne emekçilerimiz, Yardım ve ödenekleri beklerken, henüz bu konuda bir gelişme olmadı!

Çalışmayan tüm arkadaşlarımızı çaresizlik içine sürüklenmeye devam ediyor.

Bir hatırlatma yapalım Arap Baharı denen ve büyük bir toplumsal krize dönen olaylar, Bir işportacının kendini yakması ile cereyan etti. Belediye zabıtalarının tezgahına el koyduğu sokak satıcısı, Çaresizlikten kendini yaktı!

Bugün KKTC’de Turizm Emekçileri’nin geldiği durum da aynı çaresizliğe benzer!

Emekçimiz işsiz, Emekçimiz ödeneksiz, Emekçimiz borç içinde, Emekçimiz sıfır altında yaşam mücadelesinde, Emekçimiz ÇARESİZ.

Emekçilerimizin bu çaresizliğine kulak tıkamak bir çözüm üretmeyecek, Evet daha öncede belirttik devletimizin imkanları kısıtlı olabilir, Ama devletimiz bir sorunu görmezden gelerek, Sorunu çözemeyeceğini de bilmelidir!

Emekçimizin çaresizliğinin anlaşılması için birinin kendini mi yakması gerekir?

Geçen hafta sağlık üst kurulu üyesi Dr. Mustafa Akansoy: “kapanma sevdalısı değiliz, Bulaş Turizm ve Güney geçişlerinden değil” açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından hükümetimiz daha neyi bekler?

Binbir zorluklarla yürüttüğümüz turizm faaliyetleri neticesinde, – Charterlar ile ülkemize gelmiş, onca rakibimizin arasında bizi tercih etmiş, – Güvenli Turizm sloganımız ile bize güvenmiş, – 1 hafta içinde 3 ayrı testten negaif çıkmış turistleri NEDEN GERİ GÖNDERİYORUZ?

Tertemiz ve güvenle –cennet adamızda- pandemi denen illetten kaçan, İmkanları olan ve ekonomimize can veren bu kıymetli misafirleri, Neden ülkemizden ve ekonomimizden kovuyoruz? Gelen turistlerin 3 gün içinde temiz çıkması ve tatillerine devam etmesi nasıl bir risk oluşturur?

Basit Bir Matematik Yapalım.

Turistlerin 3 günün sonunda ülkemizde kalması; -Shift sayılarını arttırır; istihdam ve çalışamayan arkadaşlarımıza ekmek yaratır, -Turistlerin 3 günden falza kalması satın almayı arttırır, -3 günden fazla kalabilen turistlerimiz iç piyasaya hareklilik kazandırır

Madem imkanlar kısıtlı, madem durum bu; O zaman çözüm üretme noktasında hükümetimizin hareket etmesi gereklidir.

Dr. Mustafa Akansoy’a kulak verin lütfen “BULAŞ TURİZMDE DEĞİL”