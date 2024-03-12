Turgay Avcı ve Mehmet Hasgüler, tutuksuz yargılanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 12, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Turgay Avcı ve Mehmet Hasgüler, tutuksuz yargılanacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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KSTÜ’de yürütülen soruşturması kapsamında tutuklanan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve YÖDAK eski Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, 50 bin TL nakit teminat karşılığında tutuksuz yargılanacak.

KSTÜ’de yürütülen soruşturması kapsamında tutuklanan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve YÖDAK eski Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, 50 bin TL nakit teminat karşılığında tutuksuz yargılanacak.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) yürütülen soruşturması kapsamında tutuklanan Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Kordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı ile YÖDAK eski Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasgüler bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.


Mahkeme, zanlıların 50 bin TL nakit teminat karşılığında tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

 

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