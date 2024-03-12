Turgay Avcı ve Mehmet Hasgüler, tutuksuz yargılanacak

KSTÜ’de yürütülen soruşturması kapsamında tutuklanan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve YÖDAK eski Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, 50 bin TL nakit teminat karşılığında tutuksuz yargılanacak.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) yürütülen soruşturması kapsamında tutuklanan Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Kordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı ile YÖDAK eski Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasgüler bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Mahkeme, zanlıların 50 bin TL nakit teminat karşılığında tutuksuz yargılanmasına karar verdi.