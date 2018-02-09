Tur start alıyor

3.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu bugün başlıyor

BAŞLANGIÇ GİRNE’DE:

Bu sabah saat 11.00’de Girne Belediyesi önünden başlayacak ve 3 gün sürecek turda, 12 ülkeden 17 takım ve 20 farklı ülke sporcusu mücadele edecek. Bisikletçiler 3 gün ve 3 ayrı etaptan oluşacak turda toplam 380 kilometre pedal çevirecek. Turun son günü olan 11 Şubat Pazar günü “Velesbitini al da gel” sloganı ile Halk Sürüşü de gerçekleştirilecek

Bisiklet Federasyonu’nun Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin katkıları ile bu yıl 3’üncüsü düzenlediği ve 3 gün sürecek “Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu” bugün başlıyor.

12 ülkeden 17 takımın ve 20 farklı ülke sporcusunun yer alacağı yarışlarla ilgili dün Acapulco Otel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir, bu yıl federasyon olarak geçmiş yıllardan elde ettikleri tecrübelerle çok rahat bir hazırlık dönemi yaşadıklarını söyledi.

Federasyondan verilen bilgiye göre, Adademir güzel bir heyecan yaşandığını belirterek, bunun bu işin uzun yıllar süreceğini ve gelenekselleşeceğini gösterdiğini kaydederek organizasyonda yer alanlara ve paydaşlara teşekkür etti.

“Bu yıl Güney komşumuz daha büyük tedbir aldı”

Adademir geçtiğimiz yıllarda da Güney Kıbrıs’tan bu yarışı engellemek için girişimlerde bulunulduğuna değinerek “Güney komşumuzu yarışa davet ettik. Beraber düzenleme davetinde bulunduk. Her yıl organizasyonu engellemek için yazışmalar yapıyorlar. Bu yıl daha üst düzeyde başlattılar. Bu işin süreceğini görünce onlar tedbir almak için yazışmalar yaptılar. Bize gelin bu yarışı bizim adımız altında yapın ama size katkı koymayalım dediler. Biz de gelin birlikte yapalım dedik. İki tarafta da yarışalım dedik. Ona pek sıcak bakmadılar ama önümüzdeki yıllarda buna da sıcak bakacaklar. Bunun bize getirdiği avantajları paylaşmak isteyeceklerdir” dedi.

“Herkesi pazar günkü halk sürüşüne bekliyoruz…”

Pazar günkü yarış ve “Velesbitini al da gel” sloganı ile düzenlenecek olan Halk Sürüşü için herkesin bunu duyurulmasını ve oraya gelmesini isteyen Adademir, “Ciddi emeklerle bu süreç değerlendiriliyor. Biz bu adada bisiklet kullanmayı, bisiklet sevgisini, hayatın bir parçası yapmamız lazım. Herkesten rica ediyorum. Bir Pazar eğlencesi olarak yarışı izlesinler, sürüşe katılsınlar. Çok güzel olacağını düşünüyoruz. Pazar günü kimseye söz vermeyin” diye konuştu.

Hamzaoğulları: “Üçüncü yıldayız ve bu konuda daha iyi olduğumuzu düşünüyoruz”

Bisiklet Federasyonu As Başkanı Ogün Hamzaoğulları da basın toplantısında konuşarak 3’üncü yılda organizasyonu daha iyi gerçekleştirdiklerini, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun ciddi katkı sağladığını belirtti.

17 takım 12 ülke 20 ülke sporcusu

3’üncü Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu Yarış Direktörü Andrej Filip ve Yarış Koordinatörü Tolga Gündüz de parkurlar ve takımlar hakkında basın mensuplarını bilgilendirdi. 17 takım, 12 farklı ülke ve 20 ülke sporcusunun bu yılki yarışlarda olacağını söyleyen Filip, etaplar hakkında bilgi verdi.

Tokel: “Sponsor firmalara, kurum ve kuruluşlara teşekkürler…”

Organizasyon Direktörü Özdemir Tokel de basın toplantısında konuşarak, tura katkı koyan kurum, kuruluş ve şirketlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki yarışa Başbakanlık ve Başbakanlık Spor Dairesi, Kale Boya, Sun Rent a Car, Didi, Mr. Brown, Dörtgazi Nakliyat, Uludağ, Pegasus, Oero, Sunpex, Acapulco, Lord Palace, CMS, NHG, Köseoğlu, Paralik Pedal Power, TeMedya, Aytek, Kolan Hastanesi katkıda bulundu. Organizasyona ayrıca Polis, Sivil Savunma, LTB, Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Gönyeli, Dikmen, Çatalköy Belediyeleri de lojistik destek sağlıyor. Pazar gün Uluslararası Yarış haricinde Gran Fondo ve Halk Sürüşü düzenlenecek ve Gran Fondo, Güzelyurt Belediyesi sponsorluğunda; Halk Sürüşü ise Telsim sponsorluğunda gerçekleşecek. Basın toplantısında konuşan Telsim Vodafone Pazarlama Bölüm Başkanı Yiğit Camcı da dünyanın 44 ülkesinde hizmet veren bir operatör olarak, toplumdan aldıklarını topluma vermeyi amaç edindiklerini söyledi. Camcı, bisikletin Kıbrıs için önemli olduğunu ifade ederek “Önümüzdeki dönemde bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılması için farklı sürprizler hazırlıyoruz” dedi.

3 günlük sürüşlerin programı ve yarışın etapları ise şöyle:

1.ETAP

Bu sabah saat 11.00’de Girne Belediyesi önünden yarışa başlayacak olan yarışmacıların yaklaşık olarak saat 14.00’de Girne Kapısı’ndaki bitişte olması bekleniyor… Girne’den başlayacak yarış, Girne- Güzelyalı — Çamlıbel — Kalkanlı — Güzelyurt- Kılıçaslan- Çamlıbel — Güzelyurt – Türkeli — Lefkoşa şeklinde olacak.

2.ETAP

Yarın sabah yine saat 11.00’de başlayacak olan yarış bu kez Çatalköy Belediyesi önünde başlayacak. Yaklaşık 15.00 gibi bitişe ulaşması beklenilirken bitiş yine Girne Kapısı’nda olacak. Çatalköy’den başlayacak yarış, Çatalköy — Esentepe- Kaplıca- Büyükkonuk- İskele -Salamis Harabeleri — Mağusa — Aslanköy — Haspolat — Dikmen- Lefkoşa şeklinde olacak.

3.ETAP

11 Şubat Pazar günü koşulacak yarış olan kriteryum ise saat 12.00’de Girne Kapısı’nda başlayıp saat 13.00’de Girne Kapısı’nda bitiş olacak.

Öte yandan turun son günü olan 11 Şubat Pazar günü 3. Etap yarışının yanı sıra, 09.30 — 11.30 arası Gran Fondo yarışı düzenlenecek. Saat 11.00- 11.30 saatleri arasında ise “Velesbitini al da gel” sloganı ile Halk Sürüşü gerçekleştirilecek. Bu sürüş de Girne Kapısı’ndan başlayacak.