Son bilet Efsane’nin: 0-2

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Turu’nun son maçında GAÜ Çetinkaya, deplasmanda Binatlı’yı Eko ve David’in golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen son takım oldu

KUPADA SON 8 BELİRLENDİ:

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda 2. Tur mücadelesi tamamlandı ve çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Eşleşmelerin kura çekimi ile belirleneceği ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyek finalde, Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı, Cihangir, Merit Alsancak Yeşilova, Yenicami ve GAÜ Çetinkaya takımları yer alacak

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Zekai Töre, Ozan Kel

Binatlı: Yusuf, Taner, Erencan (Dk.42 Reşit), Erbay, Burak (Dk.63 Mehmet Neşe), Peter, Kehinde, Kemal (Dk.77 Abdullah), Bello, Mehmet Erol, Şenol

GAÜ Çetinkaya: Cenk, Serkan, Abbas, Hüseyin, Tunç, Erdinç (Dk.73 Esin), Serhan, Eko, David, İbrahim, Muammer (Dk.67 Ümitcan)

Goller: Dk.5 Eko, Dk.71 David (GAÜ Çetinkaya)

Mustafa BAHADIR

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Turu’nun son maçında GAÜ Çetinkaya, deplasmanda Binatlı’yı Eko ve David’in golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen son takım oldu.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmada geçtiğimiz hafta futbolu bıraktığını açıklayan ancak ikna edilerek yeniden takıma dahil olan Binatlı’nın tecrübeli kaptanı Kemal Uçaner, maç kadrosunda yer alsa da süre almadı.

Ligde de zirve yarışı veren iki ekip arasındaki kupa mücadelesinin henüz 5. dakikasında Erdinç’in pasında Eko kaleci Yusuf’un müdahalaesine rağmen topu ağlara göndererek Çetinkaya’yı 1-0 üstünlüğe taşıdı.

45+1. dakikada bir kez daha Erdinç’in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eko’nun şutunda bu kez Yusuf son anda topu kornere çeldi ve devre 1-0 konuk ekip üstünlüğünde geçildi.

İkinci yarının 68. dakikasında Kehinde’nin kullandığı serbest atışta Peter bomboş pozisyonda kafayla topu dışarı göndererek Binatlı adına mutlak bir golü kaçırdı.

dakikada ilk golün sahibi Eko’nun soldan son çizgiye kadar inerek kale sahasına kestiğ topu David ağlara gönderdi ve Çetinkaya bu golle Binatlı’yı 2-0 yenerek kupada adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu.

Binatlı ile GAÜ Çetinkaya, 12 Şubat Pazartesi günü bu kez kozlarını ligde paylaşacak.