Tüp Gaza okkalı zam

10 Kiloluk ev tipi tüp gaza 15 TL zam yapıldı.

KKTC’de 240 TL’ye satılan 10 kilogramlık tüp gaza zam geldi. Tüp gaz satış fiyatı, 15 TL’lik artışla 255 TL’ye yükseldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre zam, yarından itibaren geçerli olacak.

Karar Resmi Gazetede şöyle yer aldı:

3. Bu Emirname uyarınca, D S1111fı Akaryakıt (LPG)’ın 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 255 TL’den fazla olamaz.

Ancak öteki çaplarda olan tüplerde, sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı KDV dahil 25.5 TL. ‘den fazla olamaz.

Kasım 2022’de zamlanmıştı

KKTC’de 235 TL’ye satılan 10 kilogramlık tüp gaza 5 TL zam gelmişti ve fiyatı 240 TL’ye yükseldi. Resmi yükselmişti.