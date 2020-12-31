Tüp gaz fiyatına 5 TL indirim yapıldı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tüp gaz fiyatlarına 5 TL indirim yapıldığını açıkladı. Bu kararla tüp gazın fiyatı 85 TL’ye düştü.

Arıklı, Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Bakanlığa atandığımız ilk günden itibaren piyasayı ucuzlatmak için yaptığımız çalışmaların ilk meyvesini tüpgaz fiyatlarında 5 TL indirim sağlayarak elde ettik” dedi.

Pandemi süresince içinden geçilen sosyal ve ekonomik sıkıntıları çözmek zorunda oldukları hususlar olarak gördüklerini anlatan Arıklı, muhalefet döneminde olduğu gibi hükümet ederken de aynı şeyleri söylemeye ve yapmaya devam ettiklerini dile getirdi.

“Böyle zorlu bir süreçte yardımlaşmak ve koordine olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz” diyen Arıklı, yıllardır ihmal edilen, ötelenen konularda sorunların çözülmesinin zaman alacağını kaydetti.

“HAKSIZ REKABET YARATAN UNSURLAR İLE MÜCADELE ETMEK İSTİYORUZ”

Öte yandan hükümete neden geldiklerini ve ne yapmak istediklerini gayet iyi bildiklerini vurgulayan Arıklı şöyle devam etti:

“Daha önceden hazırladığımız projelerimizi kararlıkla gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz. Gündemimizde olan piyasadaki bazı iş insanlarının fahiş fiyatlandırmadan dolayı oluşan olumsuzlukların önüne geçilmesi ve halkına alım gücünün korunması gayreti, bir takım çevrelerce bilinçli olarak saptırılmaktadır.

Bu basın bildirisi ile bunu bir kez daha açıklamak isterim; bizim ticaret yaparak hayatını kazanan iş insanları ile bir sorunumuz olamaz. Bu çevreler ile iş birliği yaparak, aslında piyasa içinde haksız rekabet yaratan unsurlar ile mücadele etmek istiyoruz”

“KRİZİ KAR ARTIRMA SÜRECİ OLARAK GÖRENLERLE MÜCADELEYE DEVAM”

Pandemiyi fırsat bilerek fiyat artıran ve bu krizi bir kar artırma süreci olarak gören kişiler ile mücadelelerinin, görevde oldukları sürece devam edeceğini vurgulayan Arıklı, gerek Ticaret Odası ile gerek diğer sivil toplum örgütleri ile yaptıkları toplantılarda oluşan karşılıklı anlayış ve sorunların derinlemesine konuşulabilmesinin memnuniyet ve umut verici olduğunu dile getirdi.

“Artık kamu ve ekonomi alanındaki sivil toplum kuruşları ile uzun vadeli işbirlikleri yapma zamanı çoktan geldi ve geçiyor. Bizim bu alanda ortak ve rasyonel aklı oluşturabileceğimizi gördüm ve çok mutlu oldum” diyen Arıklı şöyle devam etti:

“Bu ortak ve rasyonel aklı toplum faydasına bulabilme girişimlerimizin birincisi gerçek oldu. Tüp gaz fiyatlarının normal piyasa koşulları gereği geçtiğimiz ay ciddi şekilde yükselmesi böyle bir zamanda birçok ailenin mutfak masraflarını zorlamaya başlamıştı.

İthalatçı ve dağıtım firmaları ile yaptığımız görüşmelerde gayet olumlu ve işbirliğine açık tutumları sayesinde bir noktaya gelebildik”

“ÖNEMLİ BİR ÖZVERİ”

Gaz ithalatı yapan şirketlerin karlarının bir kısmından vazgeçerek tüp gaz fiyatlarının 5 TL düşmesini sağlamalarının böyle bir zamanda yapılan oldukça önemli bir özveri olduğunu kaydeden Arıklı, 2 Ocak Cumartesi gününden itibaren tüp gazın 85 TL üzerinden satılmaya başlanacağını aktardı.

Borsa fiyatlarının ve döviz kurlarının ciddi artışlar göstermemesi durumunda fiyat istikrarını koruma çabası içinde olacaklarını anlatan Arıklı, tüp gaz fiyatının düşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti ve bu işbirliğinin halk adına devam etmesi temennisini dile getirdi.