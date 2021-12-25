Tunus açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus Kızılayı Medenin ili Şube Başkanı Munci Selim, Sahil Güvenlik ekiplerinin, Libya sınırındaki Ben Gardane kenti açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekneyi durdurduğunu açıkladı.

Operasyon sonucu teknedeki 44 düzensiz göçmenin kurtarıldığının altıni çizen Selim, bu kişilerden 15’inin Suriye, 15’inin Mali, 5’inin Bangladeş, 4’ünün Mısır ve kalan 5’inin de Sudan, Nijerya, Senegal, Gana ve Fildişi Sahili vatandaşları olduğunu vurguladı.

Binlerce göçmen Akdeniz’e açılıyor

Afrika’nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa’ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa’ya ulaşmak için Afrika’dan Akdeniz’e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa’ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.