Dünya
Tunus açıklarında 100 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tunus’ta, sahil güvenlik güçleri Akdeniz açıklarında Afrika uyruklu 100 düzensiz göçmeni kurtardı.
Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bindikleri tekne su alan Afrikalı 100 düzensiz göçmene ulaşıldı.
Açıklamada, sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarılan 100 düzensiz göçmenin Sahra Altı Afrika ülkelerinden geldiği belirtildi.
Sahil güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, 3 düzensiz göç girişiminin engellendiği kaydedildi.
Operasyonlarda, İtalya’ya geçmeye çalışan 11 Tunuslunun da gözaltına alındığı ifade edildi.