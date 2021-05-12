Kıbrıs

Tümgeneral Topaloğlu PGM personeli ile bayramlaştı

12 Mayıs 2021
Tümgeneral Topaloğlu PGM personeli ile bayramlaştı





Ramazan Bayramı dolayısı Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Polis Genel Müdürlüğü personeli ile bayramlaştı. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Topaloğlu, Polis Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Polis Müdürlüklerindeki ve Polis Özel Harekat Müdürlüğünde görev yapan personelle ayrı ayrı bayramlaştı. Tüm Topaloğlu’na bayramlaşmada Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman ve Polis Genel Müdürü Ahmet SOYALAN eşlik etti.

 

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12 Mayıs 2021


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