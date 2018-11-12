Tuğçe sınırları zorladı

Adamızı sık sık ziyaret eden Türkiye’nin en uzun bacaklı mankeni ünvanına sahip ve seslendirdiği güzel şarkılarıyla sanatçı kimliğiyle de bilinen Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından paylaştığı Jennifer Lopez pozuyla, takipçilerini kendine hayran bıraktı.

“Allah’ım bu nasıl güzellik”

Instagram hesabından Jennifer Lopez’in geçtiğimiz günlerde verdiği pozun aynısını veren Tuğçe Aral, takipçilerini mest etti. Aral’ın bir takipçisi paylaşıma, “Gerçekten müthiş bir fizik, kıyafete hayat vermişsiniz.” yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, “Allah’ım bu nasıl bir güzellik.” yorumunu yaptı.

Bacaklarına sigorta yaptırmıştı

Verdiği birbirinden cesur pozlarla Instagram’ı sallayan Tuğçe Aral, Türkiye’nin en uzun bacaklı unvanını korumak için bacaklarını sigortalatmıştı. 1.17 cm uzunluğundaki bacaklarına nazar değmesinden çok korkan güzel model Tuğçe Aral, “Bu ara nazardan o kadar çok korkuyorum ki… Çünkü insanların çok dikkatini çekiyor. Bende önlem almak için bacaklarımı sigortalattım” şeklinde konuşmuştu.