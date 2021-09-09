Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Erhürman koronavirüse yakalandı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Nilden Erhürman’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

Nilden maalesef pozitif. Ama genel durumu iyi. Nilden’in pozitif olduğunu öğrendikten sonra öğleden sonra yaptırdığım testin sonucuna göre ben negatifim. Toprak’ımızın da genel durumu şükürler olsun ki iyi. Arayan soran herkese çok teşekkürler. Ne kadar korunmaya çalıştıysak da maalesef biz başarılı olamadık. Lütfen siz başarılı olmak için elinizden geleni yapın. Herkese sağlık dileriz…