Tufan Erhürman’dan Tatar’ın ‘UBP-HP’ mesajına tepki!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün bir açılışta yaptığı konuşmasında, “Hükümet kurma çalışmaları vardır. Bir mesaj vermem gerekir. UBP- HP Önemli başarılara imza atmıştır. Mesajı alan alsın” şeklindeki açıklamalarını eleştirerek, cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini vurguladı. Erhürman, “Bunlar söylendiği anda memlekette bir sürü taş yerinden oynar. İlişkiler zarar görür. Herkes ağzından çıkanı tartarak söylemelidir” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de yayınlanan 14. Saat adlı programa katılarak, açıklamalarda bulundu.

Erhürman, Cumhurbaşkanı Tatar’ın dün bir banka açılışında yaptığı konuşmasında “Hükümet kurma çalışmaları vardır. Bir mesaj vermem gerekir. UBP- HP Önemli başarılara imza atmıştır Sayın Özersay… Mesajı alan alsın… ” şeklinde verdiği UBP-HP mesajını eleştirdi.

“HERKES AĞZINDAN ÇIKANI TARTARAK SÖYLESİN”

Herkesin ağzından çıkanı tartarak söylemesi gerektiğini dile getiren Erhürman, “Cumhurbaşkanının yemininde ‘ben tarafsız kalacağıma yemin ediyorum’ ibaresi varken, aniden bir açılış verdiği mesaj kabul edilebilir değil.Kurumsal ilişkiler ve dil açısından söylenmemesi gerekir. Bunlar söylendiği anda memlekette bir sürü taş yerinden oynamaya başlar. Siyasilerin de yasalar, mevzuat, teammüler gereği konuşmaları sınırlıdır” diye konuştu.

“HÜKÜMET KURMA GÖREVİ CTP’DEYKEN BAŞBAKANLIĞIN BAŞKA PARTİDE OLMASI KONUŞULAMAZ”

Hükümeti kurma görevinin şu an CTP’de olduğunu anımsatan Erhürman, başka bir partinin başbakanlığını konuşmak gibi bir ihtimalin olamayacağını belirterek, “UBP’yi hangi sıfatla ziyaret ettik? Hükümeti kurma görevi CTP’dedir. Bu sıfatla UBP’ye ziyaret gerçekleştirdik. Başbakanlığı başka partiye vermek konuşulabilir mi? Memleket zaten allem gallem edildi. Lütfen artık bundan sonra herkes ne konuşuyorsa, mevzuat ve anayasayla bir sorunu olur mu diye dikkat etsin” dedi.

“SÜRECİ UZATMAK İSTEMİYORUZ”

Partilerle yaptıkları ziyarete değinen Erhürman, ilkeler konusunda partilerden olumsuz bir yanıt almadıklarını, 2021 yılının sonbahar ayında bir seçim olması için aşağı yukarı ortak paydada buluşulduğunu dile getirdi. Bu akşam CTP PM’nin toplanacağını ve ilk tur görüşmelerini değerlendireceklerini kaydeden Erhürman, bu süreci çok uzatmak istemediklerini belirterek, en geç Cumartesi gününe kadar netlik kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.