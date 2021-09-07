Tufan Erhürman’dan Ersin Tatar açıklaması

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra çok şeyin değiştiğini ifade ederek, “Ne tarafsızlık kaldı, ne usul erkan!” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

Sn. Tatar, Konya’da gazetecilerle yaptığı bir toplantıda Sn. Akıncı’ya “seslenmiş”. “Biz iç meselelerimizi ülkemizde konuşuruz” diyememiş, kendinden önceki Cumhurbaşkanı’na, Konya’dan, “sen kimin papağanısın?.. Sen kime çalışırsın” diye sormuş.

Bu arada Sn. Saner’in bugün Sn. Ekmekçi’nin programında söylediklerinden anlıyoruz ki UBP Kurultayı’nda/tüzük konusunda da Sn. Tatar arabulucu rolünü üstlenmiş. Aynen kendisinin dediği gibi… Sn. Tatar’ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra çok şey değişti: Ne tarafsızlık kaldı, ne usul erkan!!!