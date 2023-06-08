Tufan Erhürman: Ekonomi bizim için artık bir var oluş meselesi!

Güneyden gelen Kıbrıslı Rumlar için kuzeyden alışveriş yapmak daha da cazip hale gelecek. Dolayısıyla belli alanlarda talepte çok ciddi bir düşüş olmayacak.

Ekonomi bizim için artık bir var oluş meselesi! Doğru dürüst bir nüfus politikası, ekonomik, sosyal, kültürel planlama yapılmadıkça ve (stabil para birimine endeksli muhasebe sistemi gibi) ciddi tedbirler alınmadıkça, bu var oluş kaygısını gidermek mümkün olmayacak…