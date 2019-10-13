Trump’tan Türkiye’ye yaptırım mesajı: Beklemede kalın

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye uygulanacak yaptırımlar konusunda Kongre ile görüştüğünü belirtti, “Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından bir açıklama yaparak “Türkiye’ye kuvvetli yaptırımlar uygulama konusunda Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre’nin birçok üyesiyle uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın” ifadelerini kullandı.

‘BAŞKALARI ARAYA GİRMEK İSTERSE BIRAKIN YAPSINLAR’

Türkiye sınırında devam eden yoğun çatışmalara dahil olmamakla ‘büyük bir akıllılık’ yaptıklarını belirten Trump, şöyle devam etti, “Yanılgıya düşerek bizi Ortadoğu savaşlarının ortasına atanlar hâlâ savaşmak için bastırıyor. Ne kadar kötü bir karar verdikleri hakkında hiçbir fikirleri yok. Neden savaş ilanı talep etmiyorlar? İki yıl önce, Irak’ın Suriye’nin bir başka bölgesinde Kürtlerle savaşmak istediği zamanı hatırlıyor musunuz? Pek çok kişi Irak’a karşı, ki onlar için daha yeni savaşmıştık, Kürtlerle birlikte mücadele etmemizi istemişti. Ben hayır dedim ve Kürtler savaşı bıraktı, iki defa. Şimdi de aynı şey Türkiye ile oluyor.”

Kürtler ve Türklerin yıllardır savaştığını ve Türkiye’nin PKK’yı ‘en kötü terörist’ olarak gördüğünü belirten Trump, “Diğerleri gelipi taraflardan biri ya da diğeri için savaşmak isteyebilir. Bırakın yapsınlar! Biz durumu yakından izliyoruz. Sonu olmayan savaşlar!” dedi.